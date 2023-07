(Di domenica 23 luglio 2023) “Si puòre il, si può fare senza problemi, io l’ho capito tardi, ma da oggi lo farò regolarmente. Onore ai volontari, onore ai dottori. W la vita”. Con unpostato sui socialfa sapere di averto ildeltenuto il 22 luglio ad Alghero. Così l’artista si è recato a Fertilia nel corso della raccolta diorganizzata al centro del borgo. Un gesto che è stato molto apprezzato non solo dal personale impegnato nella raccolta delma anche dai suoi follower. Tra questi Gianni Morandi che ha commentato: “Bravo”. “Se puoi aiutare aiuta. Se non ti costa e puoi farlo perché stai bene, fallo. C’è chi può salvarsi per un ...

Negli anni è diventato dj supporter di artisti come, Zero Assoluto , Marco Mengoni , Le Vibrazioni e Duran Duran (...) Continua a leggere sul PrimaBergamo in edicola fino a giovedì ...La rassegna del Ferrara Summer Festival è giunta al termine con la quarta edizione che ha visto sul palco - in 25 date - artisti come Peggy Gou, i The Lumineers, Salmo,, Teenage ...Dopo i concerti di Madame, degli Eugenio in Via di Gioia e di Umberto Tozzi, il Festival Suoni delle Terre del Monviso completa il suo straordinario poker d'assi con. Il 59enne cantante milanese sarà infatti protagonista dell'evento centrale del cartellone con un concerto "speciale" in programma a Sampeyre domenica 30 luglio alle ore 13. Dopo ...

Biagio Antonacci dona il sangue prima del concerto: “Toglietene più che potete” – VIDEO Il Fatto Quotidiano

Biagio Antonacci sarà protagonista del concerto in programma stasera 22 luglio ad Alghero per il concerto sul palco dell'arena Ivan Graziani. Ma prima, il cantante ha voluto anche lui donare il sangue ...L’Anfiteatro di Maria Pia, intitolato a Ivan Graziani, riapre i battenti questa sera sabato 22 luglio con il concerto di Biagio Antonacci, uno degli artisti più amati della musica italiana.