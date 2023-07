Belen Rodriguez torna sui social dopo i recenti gossip

Fermi tutti, parla, per la prima volta da quando è esploso il gossip sulla sua nuova crisi coniugale con Stefano De Martino, con tanto di paparazzate della showgirl argentina in tenera compagnia di tale ..., senza più riserve, decide di rompere il silenzio riguardo al momento di difficoltà che sta attraversando con Stefano De Martino, il marito e padre di suo figlio ...Nella prossima stagione tv, Mediaset ha deciso inaspettatamente di fare a meno di. O forse sarebbe il caso di dire il contrario. La showgirl argentina avrebbe infatti preso una decisione importante: via da Le Iene e da Tu si que vales per occuparsi di altri ...

La cultura italiana deriva da quella latina, e pertanto, lo sono anche i nostri proverbi. Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono s ...Belen Rodriguez dice addio a Mediaset e presto potrebbe accasarsi televisivamente a Discovery. La showgirl argentina non fa parte dei palinsesti del Biscione per la prossima stagione. Non prenderà par ...