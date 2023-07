Belen Rodriguez | pronta a un nuovo progetto di lavoro | “È cucito su misura per lei”

e Stefano De Martino starebbero ufficialmente vivendo il loro terzo momento di crisi coniugale. Questa volta, a quanto pare, non si tratta solo di indiscrezioni ma sarebbero troppe le ..."Ridi quando puoi, piangi quando ne hai bisogno" . È questo il titolo, tradotto in italiano, della canzone cheha deciso di postare nelle sue storie Instagram. La storia decennale con Stefano De Martino sembra (nuovamente) agli sgoccioli, e la bella showgirl argentina non ha voglia di tenersi ...Si parte dalla fine della relazione trae Stefano De Martino e sulle voci di un nuovo compagno per la showgirl, per passare poi al successo estivo (con fraintendimento) di Stash e The ...

Belen Rodriguez torna sui social dopo la rottura con Stefano De Martino (e le foto con Elio): «Non mi sento un ilmessaggero.it

Sono settimane complicate per Belen Rodriguez, soprattutto da quando la sua frequentazione con Elio Lorenzoni è venuta alla luce. Ora, dopo giorni di silenzio, sembra lanciare un messaggio alle maleli ...Belen e Stefano si sono lasciati, ripercorriamo tutti gli alti e bassi di questa coppia che ormai sembra essere giunta all'addio permanente ...