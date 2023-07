Beach volley | Menegatti-Gottardi e Nicolai-Cottafava in semifinale in Canada

Leggi su sportface

(Di domenica 23 luglio 2023) Due coppie azzurre sono innel torneo diChallenge di Edmonton, in. Al femminile, restano in corsa Martae Valentinadopo le vittorie in ottavi e quarti di finale, prima contro le statunitensi Cannon/Sponcil (21-17, 17-21, 15-9) e poi contro le austriache D.Klinger/R.Klinger, battute 2-0 (21-15, 21-17). Questo pomeriggio le italiane si giocheranno l'accesso alla finalissima (ore 17.30) contro le svizzere Esmée-Zoé. Al maschile, non deludono Paoloe Samuele: bellissima vittoria sugli ucraini Popov/Reznik per 2-0 (25-23, 25-16), per loro prossimo impegno alle 20.30 (ora italiana) contro i norvegesi Mol H.-Berntsen per cercare il pass per la finale.