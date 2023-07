Battaglia giudiziaria su Purgatori | inizia la guerra dei consulenti e delle perizie

(Di domenica 23 luglio 2023) È stato affidato ieri mattina all'istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Andreada parte dei magistrati che indagano per omicidio colposo. Per chiarire le cause del decesso del giornalista, avvenuto mercoledì scorso, i pm hanno messo nero su bianco in due pagine di verbale di consulenza tecnica i quesiti ai quali gli esperti dovranno darerisposte. Nel documento, tra l'altro, è stato stabilito che l'esame autoptico venga eseguito mercoledì, mentre il giorno precedente venga effettuato l'esame di una tac total body. Se poi sarà necessario potrebbe essere chiesta un'ulteriore consulenza. Intanto sul registro degli indagati la procura ha iscritto i primi nomi: si tratta del professor Gianfranco Gualdi e di un suo collaboratore, il dottor Claudio Di Biasi. In una ...

