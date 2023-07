Batosta Sinner | niente da fare | l’annuncio scuote i suoi fan

Leggi su rompipallone

(Di domenica 23 luglio 2023) Brutte notizie per Jannik. Nonostante la recente semifinale a Wimbledon c’è chi non crede molto nelle chance del numero uno azzurro. Jannikè attualmente numero 8 al mondo ed è in piena corsa per arrivare alle Atp Finals di Torino, finali tra i migliori otto al mondo e che vedrebbe l’azzurro giocare in casa, davanti ai propri tifosi. Questo 2023 è per certi versi la miglior stagione della sua carriera, Jannik ha vissuto alti e bassi ma ha disputato una finale in un 1000 a Miami e la prima semifinale Slam in carriera, proprio qualche giorno fa a Wimbledon. In quel di Wimbledon abbiamo assistito alla prima vittoria in carriera (la seconda in un titolo Slam) del numero uno al mondo Carlos Alcaraz, abile a vincere una grande battaglia contro Novak Djokovic in finale, sconfitto in cinque set. Ed era stato proprio Djokovic ad abbattere Jannik ...