Basket femminile | Mondiali Under 19 2023 | Stati Uniti al decimo titolo di categoria

(Di domenica 23 luglio 2023) Ci vuole una durissima finale disputata e vinta contro la Spagna, ma alla fine gliescono da Madrid con l’oro19in mano. Il team americano vince ilmondiale per la decima volta con il 66-69 che le premia, e non in un’arena qualsiasi, ma al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, quello stesso WiZink Center che il Real Madrid usa comunemente per le partite di casa. Grande novità del torneo, nella sua fase finale, è stata legata all’utilizzo di una nuova e sperimentale superficie di gioco, l’ASB GlassFloor che, rispetto al tradizionale parquet, offre tutta una serie di possibilità legate in particolare alla proiezione in video sul terreno di immagini ben diverse dal legno fisso in quanto tale. Tornando algiocato, va rimarcata la coppia ...