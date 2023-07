Bari | McDonald’s ammette il malfunzionamento dei condizionatori | «Ma Casamassima resta aperto»

(Di domenica 23 luglio 2023) Temperature allucinanti, tra friggitrici e cucine, stanno mettendo in ginocchio i dipendenti di diversi locali deldi, che hanno deciso di scioperare, con il supporto dei sindacati. Qualcosa si è mosso: il ristorante in pieno centro a(in via Sparano) ha chiuso al pubblico per oggi. E oraItaliache idiSparano esono effettivamente «malfunzionamenti». In una nota, l’azienda fa sapere che «il licenziatario che gestisce i due ristoranti desidera precisare che la manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento è stata effettuata di recente, nel rispetto dei protocolli interni e a norma di legge, come avviene in tutti i ristoranti ...

Dopo la protesta della Cgil che ha indetto lo sciopero di oggi per idi, via Sparano, e Casamassima, causa temperature insopportabili nelle cucine, Mc Donald'comunica (tratto da ...Temperature allucinanti, tra friggitrici e cucine, stanno mettendo in ginocchio i dipendenti di diversi locali deldi, che hanno deciso di scioperare, con il supporto dei sindacati. Qualcosa si è mosso: il ristorante in pieno centro a(in via Sparano) ha chiuso al pubblico per oggi. E ora ...Leggi anche, si frigge da: 'in cucina temperature assurde'. Senza aria condizionata adeguata i dipendenti si sentono male Confindustria, Bonomi: 'Caldo come il Covid, serve smart ...