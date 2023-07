Bari | colpo a sorpresa | la famiglia De Laurentiis punta a Leonardo Bonucci

(Di domenica 23 luglio 2023) LaDesarebbe pronta ad unad effetto per infiammare la piazza die portare la squadra in Serie A:. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, dopo la rottura con la Juventus il giocatore sta valutando diverse ipotesi e tra queste vi sarebbe anche l’idea di ritornare a, ovvero L'articolo

Bari, colpo a sorpresa: la famiglia De Laurentiis punta a Leonardo ... DailyNews 24

La famiglia De Laurentiis sarebbe pronta ad un colpo ad effetto per infiammare la piazza di Bari e portare la squadra in Serie A: Leonardo Bonucci. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, dopo la ...Il Bari è pronto ad affrontare questa nuova stagione con l'obiettivo di arrivare in Serie A e con Mignani che chiede rinforzi ...