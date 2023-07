Barcellona | Zambrotta | «Xavi allenava già quando giocava»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 luglio 2023) Le parole di Gianluca, ex terzino del: «ora deve lavorare per raggiungere la finale di Champions League» Gianlucaha parlato al quotidiano spagnolo Sport del, squadra in cui ha militato per due stagioni, e di, suo ex compagno e ora tecnico dei catalani. Di seguito le sue parole.– «mo insieme,faceva l’assistente allenatore in campo. È un grande tecnico. Ho giocato due anni con lui, lo conoscevo molto bene e sapevo che avrebbe avuto successo. È sempre stato uno molto interessato alla tattica e ora sta aiutando molto il club». AMBIZIONE E RINNOVAMENTO – «Ho visto molto bene il Barça. Hanno vinto nettamente il campionato e raggiunto un ...