Barcellona-Juventus | amichevole cancellata | i catalani sono malati

(Di domenica 23 luglio 2023) (Adnkronos) – L’, in programma a Santa Clara in California alle 19.30 locali di oggi (le 4.30 di domenica 23 luglio in Italia), è stata: numerosi giocatori delstati colpiti da gastroenterite virale, annuncia il club catalano dal proprio sito. A quanto pare, inizialmente il virus ha colpito 8 calciatori. Lo staff medico prevede che altri elementi della rosa vengano contagiati: l’ipotesi di posticipare l’di 24 ore, quindi, è stata scartata. Ilha cancellato tutti gli eventi collaterali: nessun incontro con il club di tifosi di San Francisco e nessuna partecipazione all’appuntamento con l’agenzia catalana del turismo. I blaugrana sperano di poter scendere in campo, nella ...

Niente, tifosi beffati . Le altre amichevoli della. Juve - Kessié, la trattativa continua . Kessié, ilapre al prestito . Niente, ..., amichevole di lusso in programma alle 4.30 (ora italiana) di domenica 23 luglio al Levi's Stadium di Santa Clara, California, e valevole per il Soccer Champions Tour non si ......sportive del calciatore Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo dalla FC. Arthur, nato a Goiana, in Brasile, il 12 Agosto del 1996, ha indossato, tra le altre, la maglia delcon ...

Juventus-Barcellona, amichevole annullata: alcuni spagnoli colpiti da virus intestinale Sky Sport

Juventus, risveglio muscolare sotto gli occhi di Allegri: i giocatori sorridono in vista degli impegni della tournée Risveglio muscolare in hotel a San Francisco per la Juventus, approdata nella giorn ...Falsa partenza negli States per la tournée della Juventus. La partita d’esordio contro il Barcellona - prevista nella notte - è stata annullata. La prima amichevole del ...