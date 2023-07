Barbara Bouchet | «Mai imbarazzata per le scene sexy | non sono pudica Mio figlio Alessandro Borghese? Lascio sempre i piatti a metà»

(Di domenica 23 luglio 2023) L’attrice: «Lasciai Steve McQueen, mi aveva relegato in cucina. Tarantino? Un maleducato. Fui corteggiata sul set da William Shatner, il capitano Kirk. Ma quando poi me lo trovai fuori dalla roulotte senza toupet, non lo riconobbi nemmeno»

, 79 anni si racconta in una lunga intervista a Corriere della Sera . "Sono cresciuta in una famiglia in cui noi figli stavamo tutti nudi nella stessa stanza, non ho quel senso del ...Tra anni Sessanta e Ottantaè stata un sex symbol del cinema, italiano e internazionale. Protagonista a Hollywood, a fianco di star planetarie, e di commedie cult popolarissime ancora oggi. Bella, disinibita, ...Al CorSera: "L'italiano più bello con cui ho lavorato Mastroianni. Dopo la fine della sua storia con la Deneuve ascoltava ogni mattina Bella senz'anima".. Venezia / Venice 1/9/2010 67ma Mostra del Cinema. Red Carpet Serata Inaugurale. Foto Stefano Micozzi/Insidefoto Il Corriere della Sera intervista, la star del cinema ...

Barbara Bouchet ha parlato al Corriere della sua lunga carriera. Ha ripercorso le tappe della sua vita, poi sulla cucina del figlio Alessandro Borghese: “Non è piacevole per lui, lascio sempre a metà ...I ruoli sexy, i grandi amori e le svolte inaspettate che hanno cambiato la sua carriera e non solo. È una vita vissuta a mille all’ora quella di Barbara Bouchet che, alla vigilia del suo settantanoves ...