Avvocato giù dal VI piano | ladri in casa durante il funerale

(Di domenica 23 luglio 2023) Un buco nella parete per entrare inmentre tutti erano in chiesa per il suo: l'Andrea Dini lascia, insieme alla famiglia, una scia di misteri. Sui quali ora sta indagando la ...

... l'Andrea Dini lascia, insieme alla famiglia, una scia di misteri. Sui quali ora sta ... Il legale è morto nella serata di martedì: è volatodal sesto piano della palazzina in cui si trova ...Anche per questo - dice l'Grieco - non posso nascondere la mia emozione nel vedere come un ... Ma che con lei vengatutta quella impalcatura di promesse fatte agli elettori. Tutta quella ......decise scientemente con la criminalità organizzata di proseguire la guerra volta a far venire... Ai domiciliari il suostorico Stefano Menicacci, 91 anni, ex deputato Msi, e Domenico Romeo, ...