Ausilio ritarda la partenza in Giappone con l’Inter | il motivo – CdS

(Di domenica 23 luglio 2023) Mentre ladelper la tournée inè prevista per la giornata di oggi, Pieroraggiungerà la squadra in ritardo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il Direttore Sportivo nerazzurro resterà a Milano qualche giorno a lavorare alla priorità portiere. DIREZIONE TOKYO – Pieroal lavoro per trovare un portiere a Simone Inzaghi. Con il nome di Yann Sommer sempre in cima alla lista. Per questo il Direttore Sportivo delnon partirà con la squadra verso Osaka, in, ma raggiungerà tutti direttamente a Tokyo. Sede, peraltro, della prima tappa della tournée del Bayern Monaco. Previsto quindi un incontro per discutere della situazione del portiere svizzero. Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno