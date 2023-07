Aurora Ramazzotti e Re Carlo? Incredibile | ma vero | una foto clamorosa | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Giorni di vacanza per, che si gode il mare e il caldo della Sardegna. Con lei il compagno Goffredo Cerza, mamma Michelle Hunziker e ovviamente il piccolo Cesare. Oggi, domenica 23 luglio, una gita in barca, ovviamente raccontata sui social. E, mostrando il suo corpo, si è definita "una mozzarella a bordo". La ragione? L'abbronzatura, in effetti piuttosto... scarsa. Il costume nero infatti contrasta in modo netto con la carnagione, assai pallida. Dunque, il paragone con la mozzarella. Poi un curioso fuoriprogramma.ha infatti pubblicato lo screenshot di una chat con un suo follower, chat piuttosto esilarante. Il fan le chiedeva: "Unadi? Sereno, relax". Un errore, quello del seguace, che intendeva Cesare ma ha confuso il nome. Pronta la ...