Atp Newport 2023 | terzo titolo per Mannarino | Michelsen si arrende in finale

(Di domenica 23 luglio 2023) Arriva ilper Adrienin quella che era la sua tredicesimain carriera. Il francese, nell’atto conclusivo dell’Atp di, l’ultimo evento dello swing sull’erba, ha battuto il padrone di casa Alex, numero 190 del ranking, in due set e senza faticare più di tanto, imponendosi col punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e ventidue minuti di gioco. Dopo s-Hertogenbosch, dunque anche quello sull’erba, e l’Atp di Winston Salem, sul cemento ma sempre in America, l’espertissimo tennista francese trova la crasi perfetta per il suotorneo vinto a fronte di ben dieci sconfitte: trionfa sull’erba e negli States. Il transalpino fa suo l’Infosys Hall of Fame Open, torneo da 642.735 dollari, come seconda testa di serie, battendo il ...

Gstaad, vittoria per Cachin Se la finale del torneo disi disputerà stasera si è disputata oggi la finale del torneo250 di Gstaad. L'argentino Pedro Cachin ha completato il suo ...... la portata del traguardo raggiunto dato che non si spingeva in una semifinaledal '500' di ... Tra l'altro sempre qui anel 2019 raggiunse anche la sua seconda semi in assoluto nel circuito ...Adrian Mannarino se la vedrà contro Alex Michelsen nella finale dell'250 di2023 (Stati Uniti) , torneo di scena sui campi in erba della cittadina a stelle e strisce. Il francese, uno dei maggiori esperti su questa superficie, va a caccia del terzo titolo ...

Rublev ottiene il break nel quinto game e si porta 4-2, ma Casper non molla e pareggia i conti. Si gioca punto su punto ed i due arrivano al tiebreak del torneo. Qui Rublev alza ancora di più il suo ...Nella sfida francese i dieci anni in meno di Humbert non pagano, nello scontro statunitense i 19 anni in più sull'anagrafe pesano per Isner.