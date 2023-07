ATP Newport 2023 | Adrian Mannarino batte nettamente Michelsen e conquista il titolo

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023)trionfa all’ATP 250 di. Sull’erba statunitense, il francese (testa di serie n.2) domina dall’inizio alla fine nella finale contro l’americano classe 2004 Alex(n.190 del ranking) e si impone per 6-2 6-4 in un’ora e 22 minuti di gioco. Per il transalpino, che da domani sarà il nuovo numero 27 al mondo, si tratta del terzoto in carriera dopo ‘s-Hertogenbosch 2019 e Winston-Salem 2022. Dopo un inizio senza scossoni,accelera nel quinto game e trova il break alla prima palla buona (3-2). Caricato dall’allungo, il francese tiene agilmente il successivo turno di battuta e subito dopo vola sul 5-2 grazie a un altro break. A questo punto il transalpino classe 1988 va dunque a servire per il set e non trema, ...