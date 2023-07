ATP Gstaad 2023 | Pedro Cachin conquista il suo primo titolo della carriera

(Di domenica 23 luglio 2023) La prima volta di. L’argentinoil suoa livello ATP a, battendo in finale lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas in rimonta con il punteggio di 3-6 6-0 7-5 dopo due ore e ventuno minuti di gioco. Nelsetnon sfrutta due palle break in apertura e poi è lui a perdere il servizio nel terzo gioco. Ramos-Vinolas non concede occasioni all’avversario e alla fine riesce a strappare ancora la battuta all’argentino nel nono game, andando are la prima frazione per 6-3. Il secondo set è un monologo di. L’argentino ottiene subito il break in apertura e poi replica anche nel terzo gioco. Il numero 90 del mondo domina completamente e strappa ancora il servizio allo ...

...torneodal Masters 1000 di Indian Wells di ottobre 2021. WTA LOSANNA In calendario nel circuito WTA anche il Lausanne Ladies Open, settima edizione del WTA 250 reintrodotto nel 2016 a, ...Albert Ramos Vinolas affronterà contro Pedro Cachin nella finale dell'250 di2023 , torneo in programma dal 17 al 23 luglio. Un atto conclusivo che di certo non promette spettacolo, ma che rappresenta una bella opportunità per entrambi di trionfare nel 250 ...95 e 96. Mentre per il 22enne di Sanremo che scatterà dal via forte della settima testa di ... 8 Albert Ramos - Vinolas - finalista a- che se la vedrà subito nel derby iberico con Jaume ...

Pedro Cachin (ATP 90) ha conquistato gli Swiss Open di Gstaad battendo per 3-6 6-0 7-5 Albert Ramos-Vinolas (79). Per l'argentino si tratta del primo titolo della carriera al primo ultimo atto disputa ...Sei grandi appuntamenti per una settimana a tutto tennis in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Il calendario prevede il combined di Amburgo ...