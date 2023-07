Atp Bastad 2023 | Ruud ko e Rublev campione

(Di domenica 23 luglio 2023) (Adnkronos) – Il russo Andrevha vinto il torneo Atp diin Svezia. Il numero 7 del mondo si è imposto in due set in finale sul norvegese Casper, numero 4 Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-0. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Il russo Andrev Rublev ha vinto il torneodiin Svezia. Il numero 7 del mondo si è imposto in due set in finale sul norvegese Casper Ruud, numero 4, con il punteggio di 7 - 6 (7 - 3), 6 - 0.Tennis NewsTennis Era una finale molto attesa in quel die il russo Andrey Rublev ha mostrato ancora una volta come la terra sia la sua superficie preferita. Nella sfida con Top Ten contro Casper Ruud ...Il campione dell'250 di, disputato sulla terra rossa svedese, è Andrey Rublev . Titolo numero 14 nel circuito maggiore per il 25enne russo, numero 7 del mondo, che s'impone 7 - 6, 6 - 0 in finale contro ...

ATP Bastad: Rublev in versione principesca, Ruud cede in due set. Il russo torna a vincere dopo Montecarlo Ubitennis

Spettacolo a Bastad dopo la finale vinta da Rublev su Ruud. Il norvegese ha preso in giro il russo che ha risposto dopo la premiazione ...(Adnkronos) – Il russo Andrev Rublev ha vinto il torneo Atp di Bastad in Svezia. Il numero 7 del mondo si è imposto in due set in finale sul norvegese Casper Ruud, numero 4 Atp, con il punteggio di 7- ...