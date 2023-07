ATP Bastad 2023 | Rublev travolge Ruud e conquista il titolo

(Di domenica 23 luglio 2023) Un eccezionale Andreytrionfa nel torneo ATP di. Quello sulla terra rossa svedese è il quattordicesimodella carriera per il tennista russo, il secondo in questa stagione dopo quello vinto a Montecarlo. Quest’oggi in finaleha sconfitto in due set il norvegese Caspercon il punteggio di 7-6 6-0 dopo un’ora e mezza di gioco. Una partita che è stata in equilibrio nel solo primo set, mentre nella seconda frazioneha completamente travolto. Il russo ha concluso con 6 ace e soprattutto ha vinto oltre l’80% dei punti quando ha servito la prima, mentreil 60%. Dopo un iniziale equilibrio,strappa il servizio nel quinto gioco al norvegese.riesce ad agguantare la ...

Per il russo è il secondo titolo stagionale dopo Montecarlo(SVEZIA) - Andrey Rublev si aggiudica il "Nordea Open", torneo250 con montepremi complessivo pari a 526.815 euro che si è concluso oggi sui campi in terra rossa di, in Svezia. Il ...In una finale tra la prima e la seconda testa di serie del tabellone è Andrey Rublev ad avere la meglio su Casper Ruud, aggiudicandosi il titolo dell'250 di. Il tennista russo conquista il quattordicesimo torneodella sua carriera al termine di un match sostanzialmente durato solo un set e terminato con il punteggio di 7 - 6(3) 6 - 0.Marco Cecchinato affronterà Alexander Shevchenko nel primo turno dell'250 di Umago 2023 , torneo in programma dal 24 al 30 luglio. Momento no per il tennista azzurro, ...scorsa settimana a...

Atp Bastad 2023, Musetti ko in semifinale con Ruud Virgilio

Per il russo è il secondo titolo stagionale dopo Montecarlo BASTAD (SVEZIA) (ITALPRESS) - Andrey Rublev si aggiudica il 'Nordea Open', torneo Atp ...BASTAD (Svezia) - Andrey Rublev conquista il 2° titolo stagionale dopo il Master 1000 di Montecarlo (14° in carriera) dopo il successo al torneo Atp 250 di Bastad. Il numero 7 al mondo (prossimo a div ...