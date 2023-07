Atp Bastad 2023 | Rublev conquista il 14° titolo in carriera | sconfitto in due set Ruud

(Di domenica 23 luglio 2023) In una finale tra la prima e la seconda testa di serie del tabellone è Andreyad avere la meglio su Casper, aggiudicandosi ildell’ATP 250 di. Il tennista russoil quattordicesimo torneo ATP della suaal termine di un match sostanzialmente durato solo un set e terminato con il punteggio di 7-6(3) 6-0. Nel primo parzialeera riuscito anche a recuperare un break di svantaggio prima di perdere abbastanza nettamente il tie-break, mentre nella seconda frazione non c’è stata storia, con un 6-0 in favore del numero sette del mondo in circa mezz’ora di gioco. Persi tratta del secondo successo in questodopo il M1000 di Monte-Carlo, mentreè fermo alla ...

