Atp Atlanta 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 24 luglio

(Di domenica 23 luglio 2023) Nella giornata di domani si giocheranno i primi turni dell’Atp 250 di. Partita del giorno la sfida tra Kokkinakis e la wild card Monfils. In campo anche J.J, Wolff contro Jung e il qualificato Duckworth e l’altro qualificato Harris. Qui di seguito ildella giornata. STADIUM COURT non prima delle 19 (WC) Quinn vs Vukic a seguire (Q) Harris vs (Q) Duckworth non prima dell’1 (WC) Monfils vs Kokkinakis a seguire (Q) Jung vs (8) J.J. Wolff SportFace.

OPEN Proseguono anche le US Open Series, il ciclo di tornei negli Stati Uniuti che fino al 2016 metteva in palio bonus in termini di punti e prize money per i giocatori che ottenevano i ...MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE250PRIMO TURNO (1) Fritz bye Wu vs Moutet Thompson vs (PR) Nishikori Q vs (6) Shelton (3) Evans bye (SE) Isner vs ...MONTEPREMI2502023 PRIMO TURNO - 7.105 (0 punti) SECONDO TURNO - 11.630 (20 punti) QUARTI DI FINALE - 20.025 (45 punti) SEMIFINALE - 34.558 (90 punti) FINALISTA - 58.784 (150 punti) ...

ATP Atlanta: Fritz e De Minaur in testa al seeding. Isner cerca la decima finale, si rivede Nishikori Ubitennis

Successo in rimonta per il tennista argentino che ha la meglio dopo oltre due ore dello spagnolo Albert Ramos Vinolas ...Sei grandi appuntamenti per una settimana a tutto tennis in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Il calendario prevede il combined di Amburgo ...