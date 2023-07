ATP Atlanta 2023 | il tabellone Si rivede Kei Nishikori | subito Monfils-Kokkinakis Fritz numero 1 del seeding

(Di domenica 23 luglio 2023) La storia dell’ATP 250 difinora, a livello di albo d’oro, si compone di due soli Paesi: Stati Uniti e Australia. Nello specifico, sulle 12 edizioni disputate fino al 2022, la metà di esse ha il nome di John Isner come vincitore. Il resto appartiene ad altri due grandi nomi del tennis USA, Mardy Fish ed Andy Roddick, poi ci sono in quota aussie Nick Kyrgios e (due volte) Alex de Minaur. Ma, in quest’occasione, non è il fatto che quest’ultimo torni per difendere titolo e punti la vera notizia. E, forse, non lo è neanche un frizzanteal primo turno, match degno del campo centrale con certezza ben più che assoluta. WTA Amburgo: il. Paolini e Trevisan al via, Donna Vekic guida ilQuesto torneo, infatti, vede il ritorno di Kei ...

MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE250PRIMO TURNO (1) Fritz bye Wu vs Moutet Thompson vs (PR) Nishikori Q vs (6) Shelton (3) Evans bye (SE) Isner vs ...MONTEPREMI2502023 PRIMO TURNO - 7.105 (0 punti) SECONDO TURNO - 11.630 (20 punti) QUARTI DI FINALE - 20.025 (45 punti) SEMIFINALE - 34.558 (90 punti) FINALISTA - 58.784 (150 punti)

ATP Atlanta: Fritz e De Minaur in testa al seeding. Isner cerca la decima finale, si rivede Nishikori Ubitennis

John Isner è ormai agli sgoccioli della sua carriera e ritorna ad Atlanta dove ha raggiunto per ben nove volte la finale, alzando il trofeo del vincitore in ben sei occasioni.