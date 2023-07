Atletica Under 20 | Greta Donato vince l’oro nel triplo agli Italiani Juniores

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 23 luglio 2023) Grosseto –il suo primo oro italiano20 ai Campionatiin svolgimento a Grosseto. Poco fa la giovane atleta delle Fiamme Gialle Simoni e figlia della Leggenda Fabrizio, suo allenatore, ha ottenuto il titolo nel saltodella gloria di famiglia con la misura di 13,13: “Non mi aspettavo questa misura, sono felice. – dicesorridente ed emozionata – Non l’avevo mai indossata e avevo voglia di farlo”. Fabrizio dice: “Sta facendo un percorso di crescita cominciato tanti anni fa. Credo nella salvaguardia del talento. E’ il titolo di famiglia più emozionante, mai provato. E’ straordinario”. Hanno dichiarato papà e figlia ai microfoni della Fidal. Una grande gioia per l’atleta di Ostia e per papà Fabrizio che ...