Atletica | trema il record europeo di Pietro Mennea! Un britannico lo spaventa a Londra | si salva per 1 centesimo

(Di domenica 23 luglio 2023)Mennea detiene ildei 200 metri dal 12 settembre 1979, quando a Città del Messico corse un vertiginoso 19.72 (1,8 m/s di vento a favore). Il fuoriclasse pugliese siglò quello che ai tempi era ildel mondo del mezzo giro di pista e che rimase tale fino addirittura al 23 giugno 1996, quando lo statunitense Michael Johnson firmò lo storico 19.66 ad Atlanta. La ribattezzata Freccia del Sud, scomparso il 21 marzo 2013, resta in cima alle liste del Vecchio Continente dopo addirittura 43 anni abbondanti, ma oggi hato. IlZharnel Hughes ha infatti corso un magistrale 19.73 (1,6 m/s di brezza alle spalle) a, in occasione della decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di ...

Ritrova un'ottima condizione, il suo miglior servizio e, soprattutto, serenità e tenuta ... che non ha nulla da perdere, il braccio none le regala la vittoria più bella in carriera. ...Ritrova un'ottima condizione, il suo miglior servizio e, soprattutto, serenità e tenuta ... che non ha nulla da perdere, il braccio none le regala la vittoria più bella in carriera. ...

Atletica, Ayomide Folorunso sfiora il record italiano! Trema il primato sui 400 hs, vittoria in Slovacchia OA Sport

Ayomide Folorunso ha sfiorato il suo record italiano dei 400 ostacoli. L'azzurra ha corso in 54.44 a Bansky Bystrica (Slovacchia), vincendo il Meeting in maniera perentoria e fermandosi a un solo deci ...Trema il record italiano dei 400 ostacoli. L’azzurra Ayomide Folorunso si esalta con il crono di 54.44 per vincere al meeting di Banska Bystrica, in Slovacchia, a un solo decimo dal suo primato nazion ...