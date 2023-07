Atletica | Nadia Battocletti magistrale | epocale record italiano dei 5000 metri dopo 27 anni!

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023)ha firmato il nuovodeia Londra, in occasione della decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. L’azzurra è stata semplicemente encomiabile nella capitale britannica, dove ha interpretato una gara di grande accortezza dal punto di vista tattico e agonistico: è stata brava a gestire la fatica nella parte centrale della prova e poi nel finale ha avuto l’ardore di insistere nell’azione per raggiungere un obiettivo che perseguiva da tempo. La trentina ha tagliato il traguardo in ottava posizione con il tempo di 14:41.30 e ha così migliorato un primato nazionale che reggeva da quasi 27 anni, ovvero il 14:44.50 siglato da Roberta Brunet il 16 agosto 1996 a Colonia. Ai ...