Atletica | Nadia Battocletti abbatte il record italiano | “Una grande conquista a un mese dai Mondiali”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023)ha firmato il nuovodei 5000 metri a Londra, in occasione della decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. L’azzurra ha tagliato il traguardo in ottava posizione con il tempo di 14:41.30 e ha così migliorato un primato nazionale che reggeva da quasi 27 anni, ovvero il 14:44.50 siglato da Roberta Brunet il 16 agosto 1996 a Colonia.ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono molto felice di come è andata la gara, volevo inseguire la wavelight rossa ma ci siamo trovate, io e altre ragazze, su quella deldel meeting. Mi sono sentita bene in gara, a circa undai Campionati del Mondo è una ...