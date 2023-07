Atletica | Harrison batte Barshim a 2 35! Lyles magico 19 47 | Bol stellare | Battocletti record italiano

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) A Londra è andata in scena la decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Grande spettacolo nella capitale britannica dove Noahe JuVaughnsi prendono la copertina: il Campione del Mondo dei 200 metri si impone con un magistale 19.47, l’altro statunitense vince invece la gara di salto in alto con un superbo 2.35ndo Mutaz Essa. L’Italia festeggia ilnazionale dei 5000 metri siglato da Nadia. RISULTATI DIAMOND LEAGUE A LONDRA 200 METRI (MASCHILE) – Gara semplicemente storica. Lo statunitense Noahtrionfa in 19.47, ovvero il decimo tempo all-time. Il Campione del Mondo, aiutato da un vento favorevole di 1,6 m/s, ha siglato la miglior prestazione ...