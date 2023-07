Atletica | Claudio Stecchi vince la tappa del Silver Continental Tour a Madrid

(Di domenica 23 luglio 2023)– Trionfa acon il personale di 5,82 in stagione. L’atleta delle Fiamme Gialleladela meno di un mese dai Mondiali diLeggera e Budapest. E’ una stagione importante per l’Azzurro che continua a collezionare risultati prestigiosi, dopo il primato nazionale indoor raggiunto. Eguaglia il suo record e punta sempre più in alto nell’asta. Sempre Coach Gibilisco a seguirlo a bordo pedana e ad allenarlo per conquistare medaglie: “Sapevo di stare bene già dagli Europei a squadre – dicecome riporta la nota della Fidal – L’entrata in gara è stata sicura e anche tutti i salti a 82 erano tecnicamente buoni. Sul 5,91 ho cambiato ...

