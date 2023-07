Atletica | Battocletti fa il record italiano nei 5000 metri | dopo 27 anni è storia

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 23 luglio 2023) Londra – E’ fantastica Nadianella tappa della Diamond League a Londra. l’Azzurra plurimedagliata e con tantiin bacheca, ne sigla un altro e molto importante. Firma il primato nazionale nei27. Lo aveva raggiunto Roberta Brunet nel 1996 a Colonia (14:44.50). Il tempo dellaè quello di 14:41.30 e vola alle Olimpiadi Parigi. La 23enne delle Fiamme Azzurre cresce e punta al prossimo Mondiale diLeggera di Budapest: “A un mese dai Mondiali è una grande conquista – dice Nadia come riporta fidal.it – l’obiettivo era migliorare lo stagionale e se possibile fare anche il ‘minimo’ olimpico. Ci sono riuscita e adesso vorrei continuare su questa strada, crescere di giorno in giorno come persona e come ...