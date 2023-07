Ascolti TV | Sabato 22 luglio 2023

(Di domenica 23 luglio 2023) Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio - 20 Anni che Siamo Italiani Nella serata di ieri,22, su Rai1 la replica di 20 Anni che Siamo Italiani ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Lo Show dei Record in replica ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Lucida ossessione ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Ritorno al futuro – Parte II ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 la replica de L’Amica Geniale sigla .000 spettatori con il %. Su Rete4 Viaggi di nozze totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da .000 spettatori (%). Sul Nove Sirene – L’omicidio del piccolo Loris segna .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè è la ...

tv di22 luglio 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " 20 anni che siamo italiani " contro " Guinness " Lo show dei record ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ...... simboli di una musica che sa osare Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al secondo ... divertente con sonorità accattivanti e un po' retró che nasce in unsera milanese, dove ......3 partite ogni giornata per il massimo campionato in co - esclusiva con Dazn (anticipo del... E la Rai Persa la Coppa Italia, che garantiva ottiminelle fasi conclusive, resta la ...

Ascolti tv sabato 22 luglio: chi ha vinto tra 20 anni che siamo italiani ... Fanpage.it

Ascolti tv sabato 22 luglio: chi ha vinto tra 20 anni che siamo italiani (in replica) e Lo show dei Record condotto da Gerry Scotti già trasmesso in primavera ...Ascolti tv 22 luglio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...