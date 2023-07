ASCOLTI TV 22 LUGLIO 2023 | 20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI | LO SHOW DEI RECORD | RITORNO AL FUTURO | IL TOUR DE FRANCE

(Di domenica 23 luglio 2023)TV 222022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Paesi Che Vai – xTg1 – xWeekly – xBuongiorno Benessere: Il Meglio – xLinea Verde– xLinea Verde Sentieri – x + xTg1 – xLinea Blu – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – x + xItaliaSì! Bis – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – x20che– xImmenhof: L’Avventura di un’Estate – x Prima Pagina – xTg5 – xPlanet California – xMonti Selvaggi – xMagnifica Italia – xForum: Il Meglio di – xTg5 – xBeautiful – xScene da Un Matrimonio – xUn Altro Domani – xInga Lindstrom – xCaduta Libera Estate – xCaduta Libera Estate – xTg5 – xPaperissima Sprint Estate – xLodei– xTg5 – ...

Chi ha orecchi,!'. Parola del Signore. Forma breve: Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13,24 - 30 In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: 'Il regno dei cieli è simile a ...... fan sconvolti - Ecco di chi si tratta Di Mia Lonigro - 222023 16 La celebre fiction Rai Il ... Nonostante siano passate sette stagioni, la fiction continua ad avere ottimie un ...Nuovo appuntamento con i dati Auditel relativi aglitv. Nella serata di venerdì 212023 gli spettatori hanno premiato ancora una volta la proposta della Rai e il programma Tale e Quale Show, anche in replica. Non ci sono grosse sorprende ...

Ascolti tv venerdì 21 luglio 2023: Tale e Quale Il Torneo a 2 mln (17%), La ragazza e l’ufficiale a 1,5 mln (13%) Tvblog

Ascolti tv sabato 22 luglio: chi ha vinto tra 20 anni che siamo italiani (in replica) e Lo show dei Record condotto da Gerry Scotti già trasmesso in primavera ...Continua lo show musicale dell’estate con le canzoni più ascoltate del momento. Sul palco Nina Zilli, Achille Lauro, Fred De Palma e molti altri artisti.