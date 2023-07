(Di domenica 23 luglio 2023)è molto attiva sui propri profili social, in particolar modo sudove conta quasi un milione e mezzo di follower. La cantante ama confrontarsi e confidarsi con i suoi fan che...

L'oro è andato all'australianaTrew, 13 anni, ma il nuovo fenomeno di questo sport è ... bisognerà fare i conti per vedere se diventerà la più giovane medagliata nelladelle Olimpiadi, ...... I duetti di questa sera Achille Lauro " Morgan Anna Tatangelo " Syria" Tony Hadley e i ...2023 Author Gianluca Firpo Su Radio 104 da oggi va in onda Sanremo History un viaggio nellae ...Il culmine dellasi è poi verificato con gli insulti online cheha rivolto a Paola Iezzi del duo Paola e Chiara, chiamato a sostituirla come madrine del Pride della Capitale. Da quel ...

Arisa e la storia Instagram misteriosa: «Ho fatto un casino. Sono disperata». Cos'è successo leggo.it

Arisa è molto attiva sui propri profili social, in particolar modo su Instagram dove conta quasi un milione e mezzo di follower. La cantante ama confrontarsi e confidarsi con i suoi fan ...I bersagli preferiti sono anche i ’figli di’, colpevoli di non essere belli tanto quanto i genitori. Commenti choc su razza, religione, politica. E anche l’aspetto fisico viene preso di mira.