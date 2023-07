Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | lunedì 24 luglio

amara: gli Yaman temono di perdere Adnan LediAmara di domenica 30 luglio raccontano che Adnan verrà portato in ospedale. Adnan si ferirà con l'arma di Demir ...La Promessa: Simona in soccorso di Lope Petra spingerà Pia a informare i marchesi della presenza di Lope nelle cucine e la minaccerà che se non lo farà , ci penserà lei . La governante ...Amara,del 24 luglio: Yilmaz punta la pistola contro Hunkar Yilmaz non è riuscito a fuggire con Zuleyha perché Demir ha intercettato la donna mentre stava cercando di raggiungerlo.

Terra Amara, anticipazioni turche: Zuleyha torna con Demir grazie a Sevda SuperGuidaTV

Nell’episodio di Terra Amara di lunedì 24 luglio 2023 ... risparmiandole la vita… Ma scopriamo insieme che cosa rivelano nel dettaglio le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani alle ...Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 24 luglio 2023 su Canale 5 rivelano che Fekeli viene a sapere che Yilmaz è pronto a far fuori Hunkar!