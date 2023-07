Angelus | Papa Francesco | come separare il grano buono dalla zizzania

... caldo anomalo,nubifragi,inondazioni."Sono vicino a quanti soffrono",ha dettoFrancesco all'rinnovando l'ap - pello "ai responsabili delle nazioni perché si faccia qualcosa di concreto ...Testo dell'allocuzione del- Il segno (...) indica parole pronunciate a braccio. (a cura Redazione "Il sismografo") Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo oggi ci offre la parabola del grano e della zizzania (cfr ...Sintesi delle parole delin attesa della trascrizione ufficiale. Ilrecital'in compagnia di un'anziana ed un giovane, nonna e nipote, simbolo di un'allenza tra generazioni. In questo contesto ha parlato della prossima GMG 2023 in Portogallo. Poi ha ...

ANGELUS PAPA FRANCESCO CON UN GIOVANE ED UNA NONNA Cronache TV

Milano, 23 lug. (askanews) - "Rinnovo il mio appello ai reponsabili delle Nazioni perchè si faccia qualcosa di più concreto per limitare le emissioni di ...Usa un proverbio popolare Papa Francesco: non “gettar via il bambino insieme all’acqua sporca” per spiegare le parole del Vangelo di oggi ...