Anche la Ragioneria dello Stato si veste di rosa | cosa rivela Bisignani

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 luglio 2023) Caro direttore, dopo Palazzo Chigi e Consulta, prestolageneraleindosserà la gonna. Grazie ad una ardita manovra di Palazzo, è in arrivo la «ganzissima» Daria Perrotta, da sempre pupilla del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. L'anno scorso, l'eminenza grigia della Lega non era riuscito ad insediarla come capo di gabinetto del Mef, dove invece aveva dovuto piazzare il modesto Stefano Varone il quale, sulla scia del suo ministro, non si è certo dimostrato un cuor di leone. La tenace Perrotta, invece, per scalzare dall'incarico apicale del prestigioso dipartimento di via XX Settembre una vecchia volpe dellacome Biagio Mazzotta, è riuscita a contare addirittura sull'endorsement, insperato, di un'altra «gonna», quella di Alessandra Dal Verme, cognatina ...