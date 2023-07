Anche gli uomini fingono | l’anorgasmia può creare disagio e non va ignorata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Spesso si è parlato di orgasmo femminile, in termini di difficoltà o assenza, in una cornice sociale che vede l’orgasmo femminile come un mito e rimanda ad anni in cui l’orgasmo femminile non era proprio contemplato. Per contrasto quello maschile, nel parlare comune, si è polarizzato all’estremo opposto: l’orgasmo maschile è facile e breve. Maper glipuò non essere così e in questi casi si parla di eiaculazione ritardata o anorgasmia. Si tratta di un marcato ritardo o l’incapacità di raggiungere l’eiaculazione, per un periodo di almeno sei mesi e con conseguente o concomitanteclinicamente significativo. L’uomo riferisce difficoltà o incapacità di eiaculare nonostante una stimolazione sessuale e un desiderio di eiaculare adeguati. La prevalenza è difficile da stimare e si pensa sia maggiore di quella che riporta ...