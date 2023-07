Amici | Diana Del Bufalo svela retroscena della sua esperienza nel talent

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 23 luglio 2023) L’energia e il sorriso contagioso diDel, nota al grande pubblico per la sua partecipazione ad, si riversano ora sul palcoscenico teatrale e sul grande schermo. La giovane artista si appresta a vivere un autunno ricco di soddisfazioni, tra la partecipazione come protagonista a Cabaret e l’atteso debutto in un film su Amazon Prime Video previsto per inizio 2024. In un’intervista a SuperGuidaTv,ha ricordato con emozione la suanelshow di Maria De Filippi, sottolineando l’unicità del suo percorso. La Storia diDeladRicordare i momenti indimenticabili diadè come ripercorrere la sua crescita artistica. Tra le esibizioni nel ...