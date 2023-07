Amichevoli Serie A 2023 | i risultati di tutte le partite giorno per giorno

Il programma delleestive del Napoli Napoli - Spal , lunedì 24 luglio, stadio Dimaro, ...A: Altre NotizieL'avversario é decisamente di spessore, essendo la Vis Pesaro squadra che milita inC e che ... Cittadini e Carboni, che hanno già esordito nelle precedenti. Ritiro Monza 2023/2024 ...Quattro impegni per la squadra di Rudi Garcia in vista dell'inizio della stagione, fissata il 19 agosto con la trasferta di Frosinone per la 1giornata diA.Napoli a Castel di Sangro,...

Il Napoli ha diramato il programma delle amichevoli a Castel di Sangro, dal Girona all'Augsburg tanti i test internazionali per Rudi Garcia ...Il caldo di luglio è asfissiante ma il mercato è in grado di dare i brividi. La serie A sgobba preparando la stagione, le amichevoli forniscono indicazioni frammentarie, ma sono gli addetti alle ...