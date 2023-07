Almirante ha ucciso più italiani di Tito | prego? L' ultimo delirio di Luca Bottura

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Niente, quello che fa il governo di centrodestra non va mai bene. Nemmeno se vuole togliere al maresciallola grottesca qualifica di “Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. Su Twitter, giovedì, dopo un voto in commissione cultura, Galeazzo Bignami, di Fratelli d'Italia, esultava: «Pronti a revocare l'onorificenza al comunista, nessun riconoscimento per chi hae perseguitato i nostri connazionali». Ora, su una cosa del genere sarebbe auspicabile essere tutti d'accordo. Ma visto che in Italia essere tutti d'accordo è impossibile, basterebbe che quelli in disaccordo non dicessero sciocchezze. E invece no. La tentazione di commentare è irresistibile. Così, sempre su Twitter, ecco la risposta di, giornalista della Stampa e battutista (il che ...