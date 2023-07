Allerta negli ospedali | un medico su 3 e' in ferie

E' un'estate difficile quella che si viveospedali italiani, con i sanitari che, per evitare il collasso dell'assistenza, sono costretti spesso a rinunciare anche ai riposi settimanali. 23 ...Il crollo del colosso del real estate, Evergrande , alla fine del 2021 ha messo insia gli ...ultimi anni l'elevata domanda nelle grandi metropoli ha spinto in alto i prezzi, e con il ...Un medico su tre è in ferie, i reparti arrancano, gli ambulatori sono aperti a singhiozzi mentre gli accessi al pronto soccorso aumentano per il caldo. E a questo si aggiunge il problema dei bed ...

Allerta negli ospedali: “Un medico su tre è in ferie, gli ambulatori funzionano a metà” la Repubblica

Un medico su tre in ferie, ambulatori spesso chiusi, reparti che arrancano ed il tutto e' aggravato dall'ondata di caldo che ha colpito ...E' allerta negli ospedali italiani per un'estate che si annuncia complessa: con un terzo degli organici in ferie , cala del 52,7% l'attività degli ambulatori, chiusi nel 15% dei casi. E risulta dunque ...