Allenamento Napoli | Rudi Garcia e nuovi schemi offensivi in allenamento

(Di domenica 23 luglio 2023)vuole continuare il lavoro di Spalletti, ma nel frattempo provaoffensivo durante la sessione d’del. Il ritiro estivo dela Dimaro sta volgendo al termine, ma il tecniconon si ferma e continua a sorprendere con nuove iniziative. Nella consueta sessione pomeridiana disul campo di Carciato, il tecnico francese ha introdotto una novità importante:. Pur mantenendo una certa continuità con il lavoro del precedente allenatore, Luciano Spalletti,sta cercando di mettere il suo marchio sulla squadra partenopea. Come scelta tattica, ha deciso ...

... Rudi Garcia Il tecnico delRudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'di questo pomeriggio degli azzurri nel ritiro di DImaro riportate da Nicer "Sono stanchi ......hanno svoltocompleto in gruppo. Gaetano ha svolto personalizzato in palestra. Juan Jesus ha svolto parte del lavoro individuale e parte in gruppo. Tutte le news sul calciomercato...Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di SportMediaset dal ritiro di Dimaro . Il nuovo allenatore delha fatto il punto dopo i primi giorni dicon i suoi ...

Napoli, guai per Garcia: infortunio in allenamento a Dimaro Calciomercato.com

Seduta pomeridiana per il Napoli sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione ed eserci ...Seduta pomeridiana per il Napoli sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione ed esercitazione tecnica, ha svolto lavoro tecnico tattico con sagome e partita ...