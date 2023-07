(Di domenica 23 luglio 2023) Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2022: Nuovae abolizione dell’Irap per persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti e professioni In una circolare i chiarimenti delle Entrate I sostituti d’imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell’potranno adeguarsi entro aprile, effettuando un conguaglio...

Una delle proposte è quindi quella di introdurre due diverse: 70 per cento , per la ... ovvero i soggetti con reddito non superiore a 15mila euro (sulla base deldel quoziente ...Il contributo mediante ilforfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci ... I contributi forfettari/saranno quindi i seguenti: I nuovi valori delle altre procedure ...... il decreto riporta le percentuali di incremento dei costi e le relativeda applicare alla ... la quantificazione del costo avviene secondo il seguente: importo totale fattura al netto ...

Aliquote e calcolo Irpef: dagli scaglioni alle detrazioni, ecco come funziona la misura - ISTRUZIONI Gazzetta del Sud

Da novità per pensioni anticipate e modifiche degli importi e nuovi aumenti: quali sono le novità pensioni in discussione e forse in arrivo ...I contributivi puri possono riscattare la laurea a un costo più basso Sì approfittando del calcolo agevolato; ma ci sono delle condizioni da rispettare.