“Alessandro Vicinanza? Sparito” Ida Platano sola in vacanza | scoppia il gossip sulla crisi e spunta l’ indizio

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 23 luglio 2023) Ahi ahi ahi,trae Ida. I due protagonisti di Uomini e Donne, entrambi imprenditori – lui si occupa di addobbi floreali, lei di addobbare le chiome delle persone – hanno colpito l’interesse del pubblico di Canale 5 con la loro relazione. L’ex cavaliere, classe 1983 originario di Salerno, è più volte andato in contrasto con i vari Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, il primo presenza fissa nello studio di Maria De Filippi e il secondo storico ex di Ida. La notizia sta rimbalzando tra i sitipari e quindi, occhio, va presa con le pinze. Si sa, a volte basta poco, un dettaglio insignificante, uno sguardo poco convinto in una foto e via alle supposizioni che poi si risolvono in un nonnulla. Però, in questo caso, è stato lo stesso...