Al via su Mediaset la campagna di spot “Non scherzare col fuoco”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 23 luglio 2023) Al via suladidi Mediafriends e Fondazione AlberItalia “Noncol” Al via da domenica 23 luglio sulle Retiladi“Noncol” a sostegno dell’iniziativa di sensibilizzazione per la prevenzione degli incendi di Mediafriends e Fondazione AlberItalia, con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Secondo le statistiche ufficiali, in Italia nel 2021 sono andati distrutti 160.000 ettari di superfici boscate e non boscate, altri 57.000 ettari nel 2022 e il fenomeno purtroppo si aggrava particolarmente nei mesi estivi. Quasi il 25% di questi incendi hanno avuto origine da cause colpose, ossia all’uso superficiale del ...