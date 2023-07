Al Nassr | ufficiale l’arrivo di Alex Telles

(Di domenica 23 luglio 2023) Un nuovo talento vola in Arabia Saudita: l’Aldi Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic accoglie in squadra. Il terzino arriva in Arabia dal Manchester United, dopo il prestito al Siviglia nella scorsa stagione. SportFace.

Ieri è diventatoanche l' acquisto di Okafor , preso dal Salisburgo per 14 milioni (... dunque Inzaghi è partito per il Giappone (dove affronterà Al -e Psg) con i giovani Stankovic e ...Sul giocatore c'erano anche gli arabi dell'Al, ma Diaby ha scelto il club di Premier. Dopo tre ottime stagioni in Bundesliga, la sua carriera proseguirà in Inghilterra.DIABY ASTON ...Bene (o forse no), nell'ultima amichevole che Ronaldo ha giocato con la maglia dell'Alcontro ... Al momento però non c'è nessuna comunicazioneda parte di nessuno, ed è impossibile ...

UFFICIALE Al Nassr, dopo Brozovic e Fofana ecco Alex Telles Sportitalia

Il terzino lascia il Manchester United, direzione Saudi Pro League. Appena arrivato il saluto con il centrocampista croato, già suo compagno all'Inter ...Alex Telles è un nuovo calciatore dell’Al Nassr. Al Manchester United vanno 4,5 milioni più bonus, contratto fino al 2026 al portoghese.