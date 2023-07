Al Meeting di Madrid Stecchi trionfa saltando 5 | 82

C'è sempre un'enorme bandiera spagnola è lì dai tempi del governo Aznar a dominare la ... il partito dei "veri patrioti" , l'ha eletta da tempo a sede privilegiata dei suoi......Esquerra parla solo di un referendum di autodeterminazione della Catalogna concertato con. ... In ogni, incontro o intervista, Feijòo non fa che ripetere che una volta al potere "abrogherà ...... two security management centres (in Saint - Germain - en - Laye and), two system control ... Cybersecurity solutions - Thales Group Cybersecurity in space: How Thales isthe challenges ...

Meeting di Madrid: tornano Dosso (vs Shelly Ann Fraser!), Dal Molin ... Queen Atletica

Cresce sempre di più la condizione di Claudio Stecchi che ieri sera, nella gara del salto con l’asta del Meeting di Madrid, tappa Silver del Continental Tour, ha ottenuto una prestigiosa vittoria con ...Terzo aggiornamento dal meeting di Madrid di cui qui trovate la presentazione. Vittoria e primato personale eguagliato per Claudio Stecchi nel salto con l’asta, dopo aver passato al primo tentativo 5.