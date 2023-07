Al Hilal | gol per Milinkovic all’esordio nell’amichevole con l’Al Kuwait

(Di domenica 23 luglio 2023) A SergejSavic sono bastati solo 70 secondi per lasciare il segno nel suo esordio con la maglia deldi oggi allo Stadio Internazionale Re Fahd contro, l’ex centrocampista della Lazio ha trovato il primo gol in Arabia Saudita. La partita è poi finita 4-2 pere compagni. In gol anchetro nuovo acquisto Ruben Neves, che ha realizzato su rigore la quarta rete dei suoi. In campo nelanche l’ex del Napoli Kalidou Koulibaly. SportFace.

Il centrocampista, ceduto all'Al -, deve essere sostituito anche se è molto difficile trovare ... Arrivato dal Girona, nella scorsa stagione ha realizzato quattordicitra Liga e Copa del Rey.

Milinkovic-Savic si è fatto trovare subito pronto sul secondo palo in occasione di un cross dalla fascia destra effettuato da Abdulhamid: colpo di testa vincente e immediato 1-0 per l'Al-Hilal. Il ...Un debutto casalingo col botto per Milinkovic-Savic con la maglia dell'Al Hilal: dopo la sconfitta in amichevole contro la Dinamo Kiev il serbo ex ...