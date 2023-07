Addio Antonio Soccorso | il ‘cantante‘ amato dagli atripaldesi Video

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto La comunità di Atripalda in lutto per la scomparsa di, atripaldese doc conosciuto eda tutti, anche per la sua storia di vita non sempre facile.per anni ha vissuto con il padre a Contrada Santissima, poi con la scomparsa del suo unico familiare, da anni era stato trasferito in una struttura per non essere lasciato solo. Ma nessuno l’ha mai dimenticato ad Atripalda, sempre benvoluto da tutti, e soprattutto conosciutissimo da tutti per la sua passione per il canto. Memorabili le sue continue esibilizioni per strada, come durante i giorni del Festival di Sanremo quandoscendeva per strada con la sua radiolina e cantava i versi delle canzioni in onda sul canali nazionali. E nemmeno durante la sua permanenza a Villa Paradiso, la Casa ...