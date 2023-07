Accadde oggi | 23 luglio | almanacco del giorno

(Di domenica 23 luglio 2023), l'del: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato 1632 " 300 coloni diretti in Nuova Francia partono da Dieppe 1829 " Negli Stati Uniti William Burt ...

, l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato 1632 " 300 coloni diretti in Nuova Francia partono da Dieppe 1829 " Negli Stati Uniti William Burt ...Cosa20 anni fa nello specifico L'anno non è stato citato casualmente: nel corso di quella ... Ad esempio, nel 2003 Bari fu costretta a fare i conti con oltre 38 gradi , mentreci si ...1973: Nasce a Stafford, UK, Francis Healy, chitarrista e tastierista dei Travis. Avanti TAGS 23 luglio , Amy Winehouse , Depeche Mode La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link ...

Accadde oggi: 22 luglio, almanacco del giorno Globalist.it

Nel test americano tra Arsenal e United, minuti di tensione dopo un’entrata durissima di Lisandro Martinez ai danni di Bukayo Saka ...Il turista l'aveva lasciata nel posteggio di un supermercato a Moniga. Caccia al «fortunato» ladro ...